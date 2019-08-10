СМИ: в Китае жертвами тайфуна "Лекима" стали 13 человек

ПЕКИН, 10 августа. /ТАСС/. По меньшей мере 13 человек стали жертвами тайфуна "Лекима", который в ночь с пятницы на субботу обрушился на побережье провинции Чжэцзян в районе города Вэньлин на востоке Китая. Как сообщило в субботу Центральное телевидение Китая, не менее 16 человек числятся пропавшими без вести.

По данным на 10:00 по местному времени (05:00 мск) от удара стихии в разной степени пострадали 3 млн 36 тыс. человек, свыше 1 млн жителей эвакуированы, разрушено не менее 200 жилых домов, еще 3,2 тыс. зданий нанесен различный ущерб.

Скорость ветра в пределах тайфуна на тот момент, когда он достиг прибрежных районов провинции Чжэцзян, составляла порядка 50 м/с. В настоящее время тропический циклон постепенно теряет свою силу и движется в северном направлении со скоростью порядка 15 км/ч.

В провинции Чжэцзян из-за тайфуна, который сейчас ослабел до сильного тропического шторма, приостановлено все паромное сообщение, отменено несколько сотен авиарейсов, закрыты многие участки железнодорожных линий. Местные власти принимают меры, направленные на минимизацию ущерба от удара стихии.

Шанхай также почувствовал на себе приближение тропического циклона. Из-за сильного ветра и ливней местные власти были вынуждены временно эвакуировать из прибрежных районов более 250 тыс. человек. Тайфун в ночь с пятницы на субботу нарушил работу местных аэропортов, отменены многие внутренние и международные рейсы, включая рейс "Аэрофлота" из Москвы в Шанхай и обратно. Временно приостановлено движение по скоростной ветке, по которой ходят поезда на магнитной подушке.

О каких-либо серьезных инцидентах в городе из-за непогоды информации не поступало.