КРАСНОЯРСК, 10 августа. /ТАСС/. Площадь лесных пожаров в Красноярском крае превысила 1 млн га, а их число увеличилось за прошедшие сутки до 132, сообщается в сводке Лесопожарного центра региона.

Утром 9 августа в регионе действовало 118 пожаров на общей площади 963 тыс. га. "По оперативной информации на 12:00 (08:00 мск) 10 августа 2019 года, на территории края действует лесных пожаров - 132, на общей площади - 1 млн 079 тыс. 134 га", - говорится в сообщении.

Большая часть пожаров зафиксирована в зоне контроля (труднодоступные места, где тушения проводятся по решению краевой комиссии по ЧС), где горит 1 млн 55 тыс. га. Очаги возгорания зафиксированы в Эвенкийском, Богучанском, Северо-Енисейском, Абанском, Кежемском, Мотыгинском, Нинжеингашском районах. Угрозы населенным пунктам нет. В тушении принимают участие 898 человек, задействовано 80 единиц техники.

Лесные пожары в регионе достигли пика на прошлой неделе, когда площадь горящей тайги превысила 1,1 млн га. К тушению горящей тайги 8 августа приступила авиагруппировка Минобороны из 10 самолетов Ил-76.

В крае продолжает действовать режим ЧС, доступ людей в леса ограничен. По данным пресс-службы краевого Минлесхоза, причины лесных пожаров носят природный характер, так как на севере края длительное время отсутствуют осадки, температура воздуха держится на отметке 30 градусов тепла, наблюдаются порывы ветра и сухие грозы.