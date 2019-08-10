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Взрывы на территории воинской части в Красноярском крае

Число пострадавших при новых взрывах под Ачинском выросло до 12

Ранее сообщалось об 11 пострадавших
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© Снимок с видео/Ольга Халманова/Телеканал ОСА/ТАСС, архив

КРАСНОЯРСК, 10 августа. /ТАСС/. Двенадцать человек обратились за медицинской помощью после взрывов 9 августа на военном складе под Ачинском, сообщили журналистам в пресс-службе правительства Красноярского края. Ранее сообщалось об 11 пострадавших, четверо из которых госпитализированы.

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"По данным краевого Минздрава на 12:00 (08:00 мск) 10 августа, за медицинской помощью обратились 12 человек из деревни Каменки, все взрослые. Четверо госпитализированы в состоянии средней степени тяжести", - сказали в пресс-службе. Еще восемь пострадавших были осмотрены, проконсультированы врачами и отпущены на амбулаторное лечение.

Как сообщила пресс-служба, администрация Ачинска из-за ЧП ввела запрет на прогулки в лесах, попавших в зону действия ЧС - в районе деревень Каменка, Малый Улуй, поселков Ключи, Горный, Мазульский, села Заворки. "На местности работают военные саперы, и пока они не удостоверятся, что окрестная территория безопасна, рекомендовано отказаться от лесных прогулок", - отметили в правительстве региона.

Теги
РоссияКрасноярский крайВзрывы на территории воинской части в Красноярском крае
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