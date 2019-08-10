Причиной ДТП на Кубани могла стать потеря сознания водителем автобуса

КРАСНОДАР, 10 августа. /ТАСС/. Потеря сознания водителем могла стать причиной ДТП с экскурсионным автобусом под Новороссийском 7 августа, в результате чего погибли три человека и пострадали более 40, сообщил ТАСС адвокат водителя Александр Скориков.

По его словам, мужчина мог потерять сознание из-за наличия у него хронических заболеваний, таких как сахарный диабет и эпилепсия. "Возможной причиной ДТП стало то, что водитель страдал сахарным диабетом и эпилепсией, у меня имеются документальные подтверждения. Во время управления автобусом у него мог возникнуть кризис эпилепсии или резкий подъем уровня сахара в крови. Возможно, он потерял сознание, находясь за рулем", - сказал Скориков.

Он пояснил, что будет добиваться назначения комплексной судебно-медицинской экспертизы, в ходе которой установят наличие этих заболеваний и состояние здоровья водителя в момент ДТП. По словам адвоката, дома у 41-летнего водителя Романа Полякова обнаружены "медицинская карта, назначения лечения из медицинских центров, документы, подтверждающие, что он состоит на медицинском учете в связи с хроническими заболеваниями".

Следователи возбудили уголовное дело по статьям УК РФ о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц, и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По предварительной версии следствия, авария произошла из-за несоблюдения водителем автобуса безопасной дистанции при движении. Накануне суд арестовал водителя Романа Полякова до 8 октября. Ему предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения.

Полицией также был составлен протокол о привлечении его к административной ответственности по ч. 2 ст. 11.23 КоАП РФ ("Нарушение лицом, управляющим транспортным средством для перевозки грузов и (или) пассажиров, установленного режима труда и отдыха") за то, что он провел больше времени за рулем, чем положено. Защита будет обжаловать решение суда об аресте после установления точных факторов, которые послужили причиной аварии.