Лесопожарный центр на севере Красноярского края поможет увеличить охраняемую зону

КРАСНОЯРСК, 10 августа. /ТАСС/. Создание на севере Красноярского края в субарктической зоне нового лесопожарного центра позволит перевести часть леса из зоны контроля, где лесные пожары не тушатся, в зону охраны. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

В конце июля губернатор Красноярского края Александр Усс на совещании у премьер-министра России Дмитрия Медведева предложил создать специализированный лесопожарный центр на севере региона. Медведев поручил Минприроды РФ и МЧС совместно с главами регионов Сибирского и Дальневосточного федеральных округов представить до 30 августа предложения по созданию такого центра.

"Глава края рассказал пожарным (которые занимаются борьбой с возгораниями в лесах) об инициативе создания на севере региона специального лесопожарного центра для работы в приарктических территориях. По словам губернатора, это поможет частично перевести площади лесов, находящиеся в зоне контроля, в зону охраны", - говорится в сообщении.

В пресс-службе регионального правительства ТАСС пояснили, что такой центр мог бы использоваться в качестве оперативной базы для борьбы с огнем на труднодоступных северных территориях, на которых этим летом наблюдаются сильные пожары. Оценка того, насколько может быть расширена зона охраны при появлении такого центра, пока не проводилась, добавили в пресс-службе.

По информации Лесопожарного центра Красноярского края, на 12:00 (08:00 мск) 10 августа на территории региона действуют 132 лесных пожаров на общей площади 1 млн 79 тыс. га. В крае введен режим ЧС, доступ людей в леса ограничен. По данным пресс-службы регионального Минлесхоза, причины лесных пожаров носят природный характер, так как на севере края длительное время отсутствуют осадки, температура воздуха держится на отметке 30 градусов тепла, наблюдаются порывы ветра и сухие грозы.