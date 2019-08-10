В UTair назвали причину жесткой посадки вертолета Ми-8 в Якутии

ТАСС, 10 августа. Вертолет Ми-8, который принадлежал авиакомпании UTair, совершил вынужденную посадку 10 августа в Якутии из-за дефицита тяги. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе авиакомпании.

"10 августа в 06:00 мск в Якутии в районе аэродрома Ленск вертолет Ми-8 при взлете с посадочной площадки в условиях развития дефицита тяги произвел вынужденную посадку. Экипаж не допустил опрокидывания вертолета", - сказали в пресс-службе.

В авиакомпании добавили, что на борту находились три члена экипажа и девять пассажиров, пострадавших нет. Вертолет получил повреждения хвостовой балки.