В Москве восемь человек пострадали в ДТП с автобусом

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Количество пострадавших в ДТП с участием автобуса и нескольких машин на севере Москвы возросло до восьми человек, двое из них дети. Об этом ТАСС сообщил в субботу источник в правоохранительных органах.

"Количество пострадавших после столкновения автобуса и нескольких машин на Ленинградском шоссе возросло до восьми человек, из них двое детей", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось о трех пострадавших в ДТП на Ленинградском шоссе у дома № 71.

Движение в районе ЧП осложнено, перекрытая одна полоса движения. На месте работают сотрудники ДПС и скорой помощи, устанавливаются обстоятельства аварии.