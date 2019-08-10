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В Москве задержана Любовь Соболь

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МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Правоохранители задержали незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Любовь Соболь. Об этом журналистам сообщил глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков, адвокат которой оказывает правовую помощь задержанной.

"В Москве задержана Любовь Соболь", - сказал он. Адвокат Соболь подтвердил ТАСС, что к его клиентке пришли в квартиру полицейские, но иной информации не сообщил. 

Соболь выдвигалась кандидатом в Мосгордуму по 43-му избирательному округу, однако не была зарегистрирована, решение окружной избирательной комиссии в отказе допустить ее до выборов было подтверждено Мосгоризбирком. 7 августа ЦИК РФ также отказал в удовлетворении жалобы Соболь на решение Мосгоризбиркома об отказе в регистрации. Основанием для этого стало недостаточное количество достоверных и действительных подписей избирателей в ее поддержку, кроме того, Соболь были неверно заполнены документы о принадлежащем ей имуществе за рубежом, что является основанием для отказа в регистрации.

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