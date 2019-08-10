Две ЛЭП повреждены в Ачинске после взрывов на складе

КРАСНОЯРСК, 10 августа. /ТАСС/. Взрывы на военном складе под Ачинском Красноярского края стали причиной повреждений двух линий электропередачи (ЛЭП). Как сообщается на сайте городской администрации, аварийные бригады пока не могут приступить к восстановительным работам, в случае ухудшения погодных условий город может остаться без электроэнергии.

"В результате ЧС на складе хранения артиллерийских боеприпасов войсковой части 58661-49 на двух ЛЭП образовались многократные повреждения электропроводов. Приступить к аварийно-восстановительным работам представители АО "КрасЭКО", ОАО "МРСК Сибири" "Красноярскэнерго" не могут, так как данный участок пока еще не разминирован. При ухудшении погодных условий существуют риски того, что город может быть обесточен", - говорится в сообщении.

В пресс-службе компании "Россети Сибирь" ТАСС сообщили, что взрывами были серьезно повреждены две основные линии выдачи мощности с ТЭЦ Ачинского глиноземного комбината "Русала", которые также являются резервными линиями для подачи электроэнергии в Ачинск. "На текущий момент все потребители запитаны, отключений не произошло, но восстановлению подлежит более 4 км ЛЭП", - сказал собеседник агентства.

На экстренном заседании оперативного штаба власти муниципалитета и энергетики проработали варианты резервного электроснабжения объектов жизнеобеспечения Ачинска, в том числе с использованием мобильных дизель-генераторов. Как сообщила мэрия, ситуация находится под контролем.