СМИ: в Китае число жертв тайфуна "Лекима" увеличилось до 18

ПЕКИН, 10 августа. /ТАСС/. Число погибших в результате тайфуна "Лекима", который в ночь с пятницы на субботу обрушился на побережье провинции Чжэцзян в районе города Вэньлин на востоке Китая, выросло до 18 человек, еще 14 числятся пропавшими без вести. Об этом в субботу сообщило Центральное телевидение Китая.

Ранее сообщалось о 13 жертвах и 16 пропавших без вести. По данным телеканала, поисково-спасательные операции продолжаются.

От удара стихии в разной степени пострадали 3 млн 36 тыс. человек, свыше 1 млн жителей эвакуированы, разрушено не менее 200 жилых домов, еще 3,2 тыс. зданий нанесен различный ущерб.