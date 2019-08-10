Пять человек погибли в ДТП в Астраханской области

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Пять человек, в том числе двое детей, погибли при столкновении двух автомобилей на трассе в Астраханской области, сообщили в субботу ТАСС в ГИБДД России.

"По предварительной информации, сегодня на 148-м км автодороги Волгоград - Астрахань водитель, управляя автомобилем Honda Civic, при обгоне выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем Lada Granta. В результате ДТП оба водителя и трое пассажиров Lada, среди которых двое несовершеннолетних, погибли", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на месте происшествия работают полицейские, которые устанавливают обстоятельства аварии.

Ранее в пресс службе УМВД по Астраханской области сообщили о ДТП с четырьмя погибшими.