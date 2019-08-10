В Росатоме сообщили подробности взрыва под Северодвинском

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Возгорание и последующий взрыв под Северодвинском произошли во время испытания ракеты на морской платформе, пояснили ТАСС в субботу в департаменте коммуникаций госкорпорации "Росатом".

"Испытания ракеты проходили на морской платформе. После завершения испытаний произошло возгорание топлива ракеты с последующей детонацией. После взрыва несколько сотрудников были отброшены в море, и была надежда найти их живыми. Поиски продолжались до тех пор, пока оставалась надежда найти выживших", - сообщили в департаменте.