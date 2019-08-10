{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пожар на территории воинской части в Северодвинске

В Росатоме сообщили подробности взрыва под Северодвинском

В госкорпорации заявили, что возгорание и последующий взрыв произошли во время испытания ракеты на морской платформе

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Возгорание и последующий взрыв под Северодвинском произошли во время испытания ракеты на морской платформе, пояснили ТАСС в субботу в департаменте коммуникаций госкорпорации "Росатом".

На эту тему
Взрыв на полигоне под Архангельском. Главное

"Испытания ракеты проходили на морской платформе. После завершения испытаний произошло возгорание топлива ракеты с последующей детонацией. После взрыва несколько сотрудников были отброшены в море, и была надежда найти их живыми. Поиски продолжались до тех пор, пока оставалась надежда найти выживших", - сообщили в департаменте.

Теги
РоссияПожар на территории воинской части в Северодвинске
Взрывы на территории воинской части в Красноярском крае
В МЧС сообщили примерные сроки ликвидации последствий пожара на арсенале под Ачинском
По словам начальника регионального ГУ МЧС Игоря Лисина, это очень опасные и сложные работы
Читать полностью