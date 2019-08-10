В КБР в ДТП с тремя машинами погибли три человека

НАЛЬЧИК, 10 августа. /ТАСС/. Три человека погибли в результате аварии на федеральной трассе "Кавказ" с участием трех автомобилей, сообщили журналистам в пресс-службе управления МВД по Кабардино-Балкарии.

"По предварительным данным, сегодня около 15 часов 29-летний местный житель на автомашине Lada Priora, двигаясь со стороны города Пятигорск в направлении города Нальчик, на 408-м км федеральной дороги "Кавказ" при совершении обгона допустил касательное столкновение с двигавшейся во встречном направлении автомашиной ВАЗ-21099, в результате чего, не справившись с управлением, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомашиной Lexus, также двигавшейся во встречном направлении. В результате ДТП водитель Priora и два его пассажира получили травмы, несовместимые с жизнью", - говорится в сообщении.

Правоохранительные органы выясняют обстоятельства аварии, проводится проверка.