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ABC: в США финансист Эпштейн покончил с собой в тюрьме

Джеффри Эпштейн обвинялся в организации проституции и сексуальной эксплуатации несовершеннолетних
Джеффри Эпштейн New York State Sex Offender Registry via AP
Описание
Джеффри Эпштейн
© New York State Sex Offender Registry via AP

НЬЮ-ЙОРК, 10 августа. /ТАСС/. Американский финансист Джеффри Эпштейн, обвиняемый в организации проституции и сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, совершил самоубийство в своей тюремной камере. Об этом сообщила в субботу телекомпания ABC со ссылкой на три источника в правоохранительных органах Нью-Йорка.

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Время и обстоятельства случившегося пока уточняются. Телекомпания напоминает, что 23 июля Эпштейн уже пытался покончить с собой в тюрьме на Манхэттене и был найден лежащим "в полубессознательном состоянии".

Финансист был арестован правоохранительными органами штата Нью-Йорк 6 июля. Прокуратура полагает, что Эпштейн в 2002-2005 годах организовал визиты в свой дом на Манхэттене несовершеннолетних девушек, самым младшим из которых было 14 лет. По данным следствия, он подвергал их домогательствам и сексуальному насилию.

В свете ареста Эпштейна объявил об уходе в отставку министр труда США Александр Акоста. Его обвиняли в том, что он в 2008 году позволил Эпштейну избежать сурового наказания за надругательства над несовершеннолетними.

Газета The New York Times отмечала, что Эпштейн в прошлом хорошо знал Дональда Трампа, а также 42-го президента США Билла Клинтона.

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