Полиция начала проверку после гибели пяти человек в ДТП в Астраханской области

ТАСС, 10 августа. Сотрудники полиции начали проверку после гибели семьи из пяти человек в результате столкновения двух автомобилей в Астраханской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе областного управления МВД.

"В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа ОМВД России по Ахтубинскому району Астраханской области выясняют все обстоятельства произошедшего. В ходе проверки будет установлен виновник аварии", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что в аварии погибла семья из пяти человек, в том числе двое детей - годовалая девочка и трехлетний мальчик.

ДТП произошло на 148-м километре автодороги Волгоград - Астрахань.