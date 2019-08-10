Суд 11 августа может избрать меру пресечения 13-му фигуранту дела о беспорядках в Москве

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Следственный комитет РФ 11 августа планирует обратиться в Басманный суд Москвы с ходатайством об избрании меры пресечения режиссеру телеканала "Доктор" Дмитрию Васильеву, задержанному ранее в рамках уголовного дела о массовых беспорядках в центре Москвы 27 июля. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к следствию.

"Следствие намерено выйти в Басманный районный суд с ходатайством об избрании Дмитрию Васильеву меры пресечения в воскресенье в 11:00", - сказал собеседник агентства, не уточнив, какую именно меру пресечения попросят следователи в суде.

Ранее сообщалось, что Васильев был срочно госпитализирован из изолятора временного содержания из-за повышенного уровня сахара в крови. Его адвокат сообщала ТАСС, что он страдает инсулинозависимым диабетом. По словам защитника, инсулин, глюкометр и другие необходимые предметы Васильеву не разрешили взять с собой в изолятор после проведения с ним следственных действий.

В Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы ТАСС уточнили, что в субботу Васильев был экстренно переведен в реанимацию в связи с ухудшением состояние здоровья. После несогласованной акции 27 июля режиссеру был назначен штраф в размере 20 тыс. рублей за совершение административного правонарушения по ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ ("Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга").

По объединенному уголовному делу о массовых беспорядках и применении насилия в отношении представителей правопорядка после несанкционированного митинга 27 июля арестованы 12 человек - Евгений Коваленко, Кирилл Жуков, Иван Подкопаев, Самариддин Раджабов, Алексей Миняйло, Егор Жуков, Даниил Конон, Владислав Барабанов, Сергей Абаничев, Айдар Губайдулин, Сергей Фомин и Данила Беглец. Накануне ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил о задержании 13-го предполагаемого фигуранта дела, которым оказался Васильев.