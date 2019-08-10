Популярный туристический поезд "Мокэница" потерпел аварию на севере Румынии

БУХАРЕСТ, 11 августа. /ТАСС/. Пользующийся большой популярностью в Румынии туристический поезд "Мокэница" ("Пастушка") потерпел в субботу аварию в горах Марамуреша (север страны). Об этом сообщило агентство Agerpres.

"Происшествие является очень серьезным, так как была подвергнута опасности жизнь пассажиров в 11 вагонах, - сказал директор Территориального трудового инспектората Марамуреша Драгош Нэкуцэ. - В понедельник комиссия проверит соблюдение норм безопасности на этой железной дороге".

По его словам, поезд "Мокэница" должен был двигаться со скоростью не более 15-20 км/ч с учетом того, что движение осуществляется по узкой колее.

Паровоз и первый вагон туристического поезда сошли с рельсов и опрокинулись в ущелье Валя Васерулуй, в районе населенного пункта Вишеу-де-Сус. В составе было 11 вагонов с 340 пассажирами. В результате инцидента 12 человек получили легкие травмы, им была оказана помощь в местной больнице.

Туристическая железная дорога протяженностью более 20 км эксплуатируется Лесоводческой железнодорожной компанией (CFF) Вишеу-де-Сус. По этой же узкоколейке вывозится древесина из лесов Марамуреша. С 1990-х годов поезд "Мокэница" стал одной из главных туристических достопримечательностей в этих местах.