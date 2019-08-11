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В Ватикане задержан гражданин Ирака, угрожавший совершить суицид

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Полиция задержала выходца из Ирака, угрожавшего совершить суицид на площади Пия XII в непосредственной близости от Ватикана. Об этом в субботу вечером сообщило агентство АНСА со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным агентства, человек, являющийся просителем убежища, выкрикивал "Аллаху акбар" ("Аллах велик") и размахивал зажигалкой. Он был немедленно задержан полицией для проведения расследования.

Весь инцидент длился не более нескольких минут и не вызвал паники среди туристов и паломников, отмечает агентство.

Взрыв произошел на заводе биотоплива в Бразилии
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