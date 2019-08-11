Штормовое предупреждение объявлено в Приморье из-за тайфуна "Лекима"

ВЛАДИВОСТОК, 11 августа. /ТАСС/. Гидрометцентр Приморского края объявил штормовое предупреждение на вечер воскресенья и понедельник в связи со смещением по Китаю тайфуна "Лекима", который косвенно повлияет на погоду в Приморье.

По информации Центрального телевидения Китая, число погибших в результате тайфуна "Лекима", который в ночь с пятницы на субботу обрушился на побережье провинции Чжэцзян в районе города Вэньлин на востоке Китая, составило до 18 человек, еще 14 числятся пропавшими без вести.

"В связи со смещением активного атмосферного фронта и косвенным влиянием тайфуна "Лекима" вечером 11 августа, ночью и днем 12 августа в западных, центральных и на севере восточных районов Приморского края ожидается сильный дождь с количеством 15-45 мм за 12 часов и менее, местами очень сильный дождь с количеством 50 мм и более за 12 часов и менее, сильные ливни 30 мм и более за 1 час и менее", - говорится в предупреждении на сайте гидрометцентра.

На остальной территории края и во Владивостоке пройдут умеренные и сильные дожди, в отдельных районах ожидается гроза и усиление ветра до 13-18 м/с. На реках западных и центральных районов края ожидаются подъемы уровня воды на 0,6-1,4 м, кое-где с выходом воды из низких берегов. Возможны подтопления пониженных мест, сельхозугодий, отдельных участков дорог местного значения.

В четверг территорию Приморского края задел крылом шторм "Франциско", который не привел к серьезным последствиям. По информации Дальневосточной распределительной сетевой компании (ДРСК), кратковременные отключения электроэнергии ночью и утром 8 августа фиксировались в отдельных населенных пунктах Лазовского, Яковлевского, Партизанского и Шкотовского районов. Из-за шторма также вынужден был сдвинуть график захода во Владивосток океанский лайнер Maasdam.