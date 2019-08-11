Число жертв тайфуна "Лекима" в Китае увеличилось до 28 человек

ТАСС, 11 августа. Число погибших в результате тайфуна "Лекима", который в ночь с пятницы на субботу обрушился на побережье провинции Чжэцзян в районе города Вэньлин на востоке Китая, выросло до 28 человек. Об этом в воскресенье сообщило агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти.

По данным агентства, еще 20 человек числятся пропавшими без вести. Ранее сообщалось о 18 погибших и 14 пропавших.

Отмечается, что более 1 млн человек были эвакуированы, всего удар стихии в той или иной степени затронул почти 5 млн жителей провинции Чжэцзян.