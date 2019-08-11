В Азербайджане в ДТП с участием двух автобусов пострадали 19 человек

БАКУ, 11 августа. /ТАСС/. По меньшей мере 19 человек пострадали в результате ДТП с участием двух пассажирских автобусов на территории Гаджигабульского района Азербайджана. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба Минздрава республики.

По имеющейся информации, на трассе Кюрдамир - Ширван столкнулись два автобуса и легковой автомобиль. "Согласно предварительным данным, пострадали 19 человек, в том числе один ребенок. Раненые доставлены в Ширванскую городскую и Кюрдамирскую районную больницы", - говорится в сообщении. Причины аварии расследуются.