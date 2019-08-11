МВД обнародовало статистику ДТП с участием автомобилей каршеринга за 2019 год

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Более 200 ДТП с участием каршеринговых (арендованных - прим. ТАСС) автомобилей произошло в России с начала 2019 года, большинство из них зафиксировано в Москве и Санкт-Петербурге. Как сообщили ТАСС в пресс-центре МВД РФ, отвечая на запрос агентства, в основном эти ДТП связаны со столкновениями и наездами на пешеходов.

И другие проблемы каршеринга в России

Дрифтеры, украденные рули, гонки с конкурентами. И другие проблемы каршеринга в России

"За первое полугодие 2019 года в РФ зарегистрировано 212 дорожно-транспортных происшествий с участием транспортных средств, взятых в краткосрочную аренду. В них погибли 10 человек, еще 277 получили травмы различной степени тяжести. Основными причинами ДТП с участием таких автомобилей являются столкновения, наезды на пешеходов и различные препятствия", - говорится в сообщении ведомства.

По данным министерства, в основном такие ДТП зафиксированы в Москве и Санкт-Петербурге, а также в Московской и Ленинградской областях. Большая часть аварий произошла по вине водителей.

Ранее сообщалось, что МВД прорабатывает возможность введения запрета на использование каршеринговых автомобилей злостными нарушителями ПДД, а также водителями, которые ранее были лишены прав.