Число пострадавших при новых взрывах под Ачинском выросло до 16

КРАСНОЯРСК, 11 августа. /ТАСС/. Медицинскую помощь оказали 16 пострадавшим после повторных взрывов на военном складе под городом Ачинском в Красноярском крае, сообщили в воскресенье ТАСС в пресс-службе регионального Минздрава.

Ранее краевые власти сообщали, что в ходе инцидента пострадали 12 человек из поселка Каменка, находящегося вблизи склада.

"По нашим данным 16 пострадавших, пятеро госпитализированных, жертв не было", - сказал собеседник агентства.

В первый раз взрывы и пожар произошли на складе в Ачинском районе 5 августа, возгорание было ликвидировано 6 августа. Тогда в результате ЧП пострадали 13 человек, один погиб. Из населенных пунктов, расположенных в радиусе 20 км от места происшествия, эвакуировали более 16 тыс. человек. Новые взрывы на военном складе в Ачинском районе прогремели вечером 9 августа. По данным Минобороны, детонацию зарядов вызвало попадание молнии, что произошло, по сведениям администрации региона, при разминировании.