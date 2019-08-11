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Неизвестные с оружием напали на офис фирмы в Москве и украли 7 млн рублей

Злоумышленники избили директора фирмы

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Неизвестные в пятницу напали на офис одной из фирм в Москве, избили ее директора и похитили 7 млн рублей, сообщили в воскресенье ТАСС в пресс-службе главка столичной полиции.

"В полицию обратился мужчина 1975 года рождения, гендиректор одной из фирм. Двое неизвестных ворвались в офис его организации, расположенный на Ходынском бульваре. Они были в спецодежде и черных масках. Нападавшие пригрозили потерпевшему огнестрельным оружием неустановленного типа и причинили ему телесные повреждения в виде ушибов мягких тканей головы, после чего связали его веревкой, похитили рюкзак с 7 млн рублей и скрылись", - сообщили в полиции.

Возбуждено дело о разбое (ч. 4 ст. 162 УК РФ).

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