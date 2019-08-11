СК просит арестовать телережиссера Васильева по делу о массовых беспорядках в Москве

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Следственный комитет РФ просит Басманный суд Москвы арестовать режиссера телеканала "Доктор" Дмитрия Васильева, задержанного ранее в рамках уголовного дела о массовых беспорядках в центре Москвы 27 июля. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева.

"В Басманный суд поступило ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Васильева Дмитрия Валерьевича, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 212 УК РФ. Сам подозреваемый в суд не доставлен", - сказала представитель суда.

Васильева накануне увезли из изолятора временного содержания в больницу из-за повышенного уровня сахара в крови. Его адвокат сообщала ТАСС, что он страдает инсулинозависимым диабетом. По словам адвоката, инсулин, глюкометр и другие необходимые предметы Васильеву не разрешили взять с собой в изолятор после проведения с ним следственных действий, после чего его здоровье ухудшилось. Как сообщила ТАСС мать Васильева, он болеет диабетом 15 лет.

В Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы уточнили ТАСС, что в субботу Васильев был экстренно переведен в реанимацию в связи с ухудшением состояние здоровья. После несогласованной акции 27 июля режиссеру был назначен штраф в 20 тыс. рублей за административное правонарушение по ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ ("Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга"). Защита настаивает, что он был задержан правоохранительными органами 27 июля за полтора часа до начала несанкционированной акции, участие в которой Васильев категорически отвергает.

По объединенному уголовному делу о массовых беспорядках и применении насилия в отношении правоохранителей после несанкционированного митинга 27 июля арестованы 12 человек: Евгений Коваленко, Кирилл Жуков, Иван Подкопаев, Самариддин Раджабов, Алексей Миняйло, Егор Жуков, Даниил Конон, Владислав Барабанов, Сергей Абаничев, Айдар Губайдулин, Сергей Фомин и Данила Беглец. Вину из фигурантов никто не признает.