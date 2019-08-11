СМИ: число жертв взрыва бензовоза в Танзании выросло до 68

ТАСС, 11 августа. По меньшей мере 68 человек погибли при взрыве бензовоза, прогремевшем в субботу в городе Морогоро на востоке Танзании. Об этом со ссылкой на полицию сообщила в воскресенье местная газета The Citizen.

Ранее сообщалось о 60 погибших и 70 пострадавших.

Перед взрывом из перевернувшегося бензовоза вылилось топливо. По словам некоторых очевидцев, трагедия произошла из-за того, что один из собравшихся вокруг него мужчин закурил сигарету. Среди погибших и пострадавших преимущественно местные жители, которые собирали топливо, а также уличные торговцы едой.

Президент Танзании Джон Магуфули в воскресенье объявил трехдневный траур.

Морогоро расположен в 200 км к западу от административного центра Танзании Дар-эс-Салама и входит в десятку крупнейших городов страны.