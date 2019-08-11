Суд отказал в аресте телережиссера Дмитрия Васильева

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Басманный суд Москвы отклонил ходатайство Следственного комитета об аресте режиссера телеканала "Доктор" Дмитрия Васильева, задержанного ранее в рамках уголовного дела о массовых беспорядках в центре Москвы, которые произошли 27 июля, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Постановление следствия об избрании Васильеву меры пресечения в виде заключения под стражу возвратить без рассмотрения", - огласила постановление судья Ирина Вырашева.

В ходе рассмотрения ходатайства следователь Валерия Башаева попросила суд отложить судебное заседание в связи с отсутствием подозреваемого. "Следственные действия в данный момент с подозреваемым запрещены", - отметила представитель СК. Прокурор Дмитрий Денев не возражал против рассмотрения соответствующего ходатайства.

Защита в свою очередь также выступила против его рассмотрения. "Возражаем против рассмотрения ходатайства в отношении нашего подзащитного, ставим вопрос также о проведении медицинского освидетельствования и просим отложить заседание на 72 часа", - сказал адвокат Александр Зинуров. Сторона защиты после заседания также выразила мнение, что следствие не будет ходатайствовать об аресте.

Васильев был задержан в пятницу и стал 13-м фигурантом уголовного дела о массовых беспорядках. Позже он был срочно госпитализирован из изолятора временного содержания в городскую больницу № 20 из-за повышенного уровня сахара в крови. Его адвокат сообщала ТАСС, что он страдает инсулинозависимым диабетом. После несогласованной акции 27 июля режиссеру был назначен штраф в 20 тыс. рублей за административное правонарушение по ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение участником публичного мероприятия порядка его проведения).

По объединенному уголовному делу о массовых беспорядках и применении насилия в отношении правоохранителей во время несанкционированного митинга 27 июля арестованы 12 человек: Евгений Коваленко, Кирилл Жуков, Иван Подкопаев, Самариддин Раджабов, Алексей Миняйло, Егор Жуков, Даниил Конон, Владислав Барабанов, Сергей Абаничев, Айдар Губайдулин, Сергей Фомин и Данила Беглец.