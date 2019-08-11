Полиция Норвегии рассматривает стрельбу в мечети как возможный теракт

ТАСС, 11 августа. Норвежская полиция не исключает, что стрельба, устроенная в субботу в мечети в пригороде Осло Беруме, могла быть террористическим актом. Об этом сообщил в воскресенье на пресс-конференции представитель правоохранительных органов.

"Мы расследуем это [стрельбу в мечети] как попытку совершения теракта", - приводит его слова агентство Reuters.

По данным полиции, пострадал один человек. Стрелок был задержан на месте происшествия. Им оказался молодой подданный Норвегии, который действовал в одиночку. Согласно информации посольства РФ в Норвегии, пострадавших среди российских граждан нет.

По сведениям AFP, через несколько часов после инцидента сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело родственницы стрелка в одном из домов в Беруме недалеко от места совершения нападения.