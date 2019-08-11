СМИ: число жертв оползня в Мьянме превысило 50

ТАСС, 11 августа. По меньшей мере 51 человек погиб в результате схода оползня 9 августа на востоке Мьянмы. Об этом в воскресенье сообщило агентство "Синьхуа" со ссылкой на спасателей.

К трагедии привели проливные дожди, идущие в регионе несколько дней. По данным Синьхуа, в результате удара стихии в штате Мон разрушены около 30 домов. Более 80 человек пропали без вести, десятки госпитализированы.

Ранее поступала информация о 41 погибшем.

Поисково-спасательные операции в регионе с применением специальных детекторов, отслеживающих проявление признаков жизни, продолжаются.