Суд продлил арест дагестанского журналиста Гаджиева до 13 сентября

МАХАЧКАЛА, 11 августа. /ТАСС/. Советский районный суд Махачкалы продлил до 13 сентября арест журналиста дагестанского еженедельника "Черновик" Абдулмумина Гаджиева, обвиняемого в организации финансирования терроризма и участии в деятельности террористической организации, сообщил в воскресенье ТАСС представитель суда.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил Гаджиеву меру пресечения в виде заключения под стражу до 13 сентября включительно", - сказал собеседник агентства.

Суд также продлил арест до 13 сентября еще одному фигуранту дела о финансировании терроризма Абубакару Ризванову.

В середине июня сотрудники СК провели обыск в доме Гаджиева. Ему предъявили обвинение в организации финансирования терроризма и участии в деятельности террористической организации.

По мнению коллег журналиста, предъявленные обвинения являются абсурдными и связаны с его активной профессиональной деятельностью.