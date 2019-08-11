Reuters: число жертв ливней и наводнений на юге Индии достигло 147

ТАСС, 11 августа. Не менее 147 человек погибли в результате проливных дождей и наводнений в штатах Керала, Махараштра и Карнатака на юге Индии. Об этом со ссылкой на данные властей страны сообщило в воскресенье агентство Reuters. Ранее поступала информация о 95 жертвах стихии.

По сведениям агентства, свыше 165 тыс. человек, проживающих в затронутых наводнениями районах, эвакуированы. В некоторых областях указанных штатов объявлен наивысший уровень опасности, отменены занятия в школах. Международный аэропорт Кочин, являющийся самым загруженным в штате Керала, по-прежнему закрыт.

Согласно данным Метеорологического департамента Индии, ливни будут идти в регионе еще как минимум несколько дней.