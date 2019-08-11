Волонтера от партии "Яблоко" задержали по делу о массовых беспорядках в Москве

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Следственный комитет РФ задержал волонтера от партии "Яблоко" Валерия Костенка в рамках уголовного дела о массовых беспорядках в центре Москвы 27 июля. Как сообщил ТАСС источник, близкий к следствию, Костенка доставили на допрос в Следственный комитет РФ.

"Валерий Костенок задержан, с ним проводятся следственные действия в СК на Новокузнецкой. Допрос проходит в рамках уголовного дела о массовых беспорядках 27 июля", - сказала собеседник агентства.

Таким образом Костенок стал 14-м предполагаемым фигурантом дела о массовых беспорядках. Известно также, что он был задержан у мэрии Москвы 27 июля и двое суток провел в столичном ОВД.

По объединенному уголовному делу о массовых беспорядках и применении насилия в отношении правоохранителей во время несанкционированного митинга 27 июля в Москве арестованы 12 человек: Евгений Коваленко, Кирилл Жуков, Иван Подкопаев, Самариддин Раджабов, Алексей Миняйло, Егор Жуков, Даниил Конон, Владислав Барабанов, Сергей Абаничев, Айдар Губайдулин, Сергей Фомин и Данила Беглец.

В отношении 13-го фигуранта дела, Дмитрия Васильева, Басманный суд Москвы в воскресенье отклонил ходатайство Следственного комитета об аресте и вернул его следователю без рассмотрения. Ранее Васильев был срочно доставлен из изолятора временного содержания в городскую больницу № 20 из-за повышенного уровня сахара в крови. Ходатайство было возвращено судом, так как вопрос ареста человека без его участия может быть решен, только если он объявлен в розыск.