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Тело работника шахты "Сарылах" в Якутии извлечено из-под завала

Как сообщили в региональном управлении МЧС, обрушение в шахте не повлияло на ее работу. Она осуществляется в штатном режиме

ТАСС, 11 августа. Тело работника угольной шахты "Сарылах" в Оймяконском районе Якутии извлечено из-под завалов, образовавшихся после обрушения, сообщает в официальной группе в WhatsApp пресс-служба ГУ МЧС республики.

"Из-под завала извлечено тело работника рудника без признаков жизни. Организована доставка тела на поверхность. Данное происшествие на работу рудника и производства технологических процессов не повлияло. Рудник работает в штатном режиме", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщило ведомство, при производстве очистных работ произошло обрушение горной породы. На смене находилось 16 человек, 15 эвакуировались самостоятельно. Под завалами оставался один человек.

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