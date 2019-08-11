СК: заболевание режиссера Васильева не препятствует привлечению его к ответственности

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Заболевание режиссера Дмитрия Васильева, ставшего 13-м фигурантом уголовного дела о массовых беспорядках, не является препятствием для привлечения к уголовной ответственности. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе СК.

"Наличие у Васильева озвученного рядом СМИ заболевания не является препятствием для привлечения к уголовной ответственности за преступление, так же как и не мешало ему участвовать в противоправной деятельности 27 июля [во время несанкционированной акции]", - сказали в СК. 11 августа Васильева выписали из больницы.

В СК подчеркнули, что мужчина после того, как его доставили в Следственный комитет, был задержан как подозреваемый в порядке ст. 91 УПК РФ в строгом соответствии с нормами уголовно-процессуального законодательства и при наличии достаточных к тому оснований. "При проведении допроса Васильева в присутствии его адвоката следствием была допущена к фигуранту бригада скорой медицинской помощи в связи с его жалобой на состояние здоровья. Врачи после осмотра задержанного и оказания необходимой помощи констатировали отсутствие препятствий для направления его в ИВС", - сообщили в СК. При этом следователи не принимали решения отобрать у Васильева медицинские препараты.

"Следствию известно, что при доставлении Васильева в ИВС персонал изолятора был поставлен в известность о наличии у задержанного проблем со здоровьем. После непродолжительного пребывания в изоляторе в связи с жалобами на самочувствие Васильев 10 августа был незамедлительно госпитализирован в одну из столичных больниц", - сообщили в СК. В связи с этим 11 августа было принято решение не доставлять его в зал судебного заседания для рассмотрения ранее заявленного ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, поэтому последовало судебное решение об оставлении ходатайства без рассмотрения.

Васильев был задержан в пятницу и стал 13-м фигурантом уголовного дела о массовых беспорядках. Позже он был срочно доставлен из изолятора временного содержания в городскую больницу №20 из-за повышенного уровня сахара в крови. После несогласованной акции 27 июля режиссеру был назначен штраф в 20 тыс. рублей за административное правонарушение по ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение участником публичного мероприятия порядка его проведения).

По объединенному уголовному делу о массовых беспорядках и применении насилия в отношении правоохранителей во время несанкционированного митинга 27 июля в Москве арестованы 12 человек: Евгений Коваленко, Кирилл Жуков, Иван Подкопаев, Самариддин Раджабов, Алексей Миняйло, Егор Жуков, Даниил Конон, Владислав Барабанов, Сергей Абаничев, Айдар Губайдулин, Сергей Фомин и Данила Беглец.