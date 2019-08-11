В Ленобласти проверяют факт жестокого обращения священника с ребенком при крещении

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 августа. /ТАСС/. Священник в рамках индивидуального крещения в Мариенбургском покровском храме в Гатчинском районе Ленинградской области допустил жестокое обращение с годовалым ребенком. Как сообщили ТАСС в администрации Гатчинского района, местные власти проверяют данный инцидент.

В интернете появилось видео, на котором запечатлено крещение в Гатчинском храме. На нем - священник жестоко и грубо окунает ребенка в воду, несмотря на крики присутствующих, а также не отдает малыша матери, которая пытается его забрать.

"Руководство администрации уже поставлено в курс данного инцидента. Мы разбираемся в ситуации, будем делать свои выводы", - сказали в пресс-службе администрации Гатчинского района.

По данным издания "Фонтанка.ру", мать ребенка уже обратилась в правоохранительные органы с заявлением о случившемся.