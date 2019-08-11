Погибшие сотрудники ядерного центра в Сарове будут представлены к наградам

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Директор Российского федерального ядерного центра - Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) Валентин Костюков в своем выступлении на телевидении города Сарова (Нижегородская область) назвал имена погибших сотрудников центра во время инцидента при испытании ракеты на полигоне Министерства обороны в Архангельской области.

"Гибель сотрудников - это горькая утрата для всего ядерного центра и Госкорпорации "Росатом". Испытатели являются национальными героями. Эти люди были элитой Российского федерального ядерного центра и проводили испытания порой в самых невероятно тяжелых условиях", - сказал он, добавив, что погибшие специалисты представлены к государственным наградам.

По словам Костюкова, среди погибших - Алексей Вьюшин, Евгений Коратаев, Вячеслав Липшев, Сергей Пичугин, Владислав Яновский.