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Обновлено 

Число погибших в ДТП с микроавтобусом в Подмосковье выросло до пяти человек

Еще девять получили травмы

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Пять человек погибли и девять пострадали в ДТП на Рижском шоссе в Подмосковье, сообщил ТАСС в воскресенье источник в экстренных службах.

Ранее сообщалось о четырех погибших и семерых пострадавших.

"В ДТП на Рижском шоссе пять человек погибли и девять получили травмы", - сказал собеседник агентства.

По данным источника ТАСС, в легковом автомобиле в момент аварии находились пять человек, включая двоих детей, все они погибли. В микроавтобусе ехали девять человек, включая ребенка, они доставлены в больницу.

В новость были внесены изменения (20:17 мск) - добавлены подробности. 

 

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