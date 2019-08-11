В акватории Черного моря загорелось рыболовецкое судно

СОЧИ, 11 августа. /ТАСС/. Пожар произошел на рыболовецком судне в Черном море, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. По предварительным данным, причиной стало возгорание двигателя.

"От оперативного дежурного Единой дежурно-диспетчерской службы Туапсинского района поступила информация о том, что в акватории Черного моря, на удалении 1,5 км от береговой линии поселка Джубга, по предварительным данным, произошло загорание двигателя рыболовецкого судна. К месту направлены пожарно-спасательные подразделения", - сообщили в пресс-службе ведомства, не приведя других подробностей.

В управлении добавили, что судно затонуло.

Там также уточнили, что на борту находились шесть человек, все были доставлены на берег попутными судами. "Погибших и пострадавших нет", - добавили в МЧС.

В новость были внесены изменения (21:41 мск) - добавлена информация о спасении экипажа.