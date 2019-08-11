Волонтер от партии "Яблоко" признал вину в участии в массовых беспорядках в Москве

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Волонтер от партии "Яблоко" Валерий Костенок признал вину в участии в массовых беспорядках в центре Москвы 27 июля. Об этом ТАСС сообщил в воскресенье его адвокат Константин Кузьмин.

"Вину признает", - сказал защитник, отметив, что следственные действия с обвиняемым продолжаются. Таким образом, Костенок стал первым из 14 фигурантов уголовного дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля, который признал свою вину.

Ранее в воскресенье источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что Следственный комитет РФ предъявил Костенку обвинение участии в массовых беспорядках в Москве 27 июля (ч. 2 ст. 212 УК РФ). Кузьмин подтвердил ТАСС эту информацию.

Костенок стал 14-м фигурантом дела о массовых беспорядках в столице. Утром следователи провели в его квартире обыски и позже доставили на допрос в СК. Известно также, что он был задержан у мэрии Москвы 27 июля и двое суток провел в столичном ОВД. В интернете ранее было распространено видео, на котором волонтер дважды кидает бутылки в сотрудников Росгвардии.

По объединенному уголовному делу о массовых беспорядках и применении насилия в отношении правоохранителей во время несанкционированного митинга 27 июля в Москве арестованы 12 человек: Евгений Коваленко, Кирилл Жуков, Иван Подкопаев, Самариддин Раджабов, Алексей Миняйло, Егор Жуков, Даниил Конон, Владислав Барабанов, Сергей Абаничев, Айдар Губайдулин, Сергей Фомин и Данила Беглец.

В отношении 13-го фигуранта дела, телережиссера Дмитрия Васильева, Басманный суд Москвы в воскресенье отклонил ходатайство Следственного комитета об аресте и вернул его следователю без рассмотрения. Ранее Васильев был срочно доставлен из изолятора временного содержания в городскую больницу №20 из-за повышенного уровня сахара в крови. Ходатайство было возвращено судом, так как вопрос ареста человека без его участия может быть решен, только если он объявлен в розыск.

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