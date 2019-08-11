Директор ядерного центра заявил, что жизнь пострадавших сотрудников вне опасности

ТАСС, 11 августа. Жизнь троих сотрудников Российского федерального ядерного центра - Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ), пострадавших во время ЧП в Архангельской области, вне опасности, некоторые из них прооперированы. Об этом в своем выступлении на телевидении города Сарова (Нижегородская область) сообщил в воскресенье директор РФЯЦ-ВНИИЭФ Валентин Костюков. Заявление размещено в соцсетях ТРК "Канал-16".

"Да, случилась трагедия. Взрыв унес жизни пяти наших товарищей, трое находятся на госпитализации. У них травмы средней тяжести, в основном это переломы. Части сделана операция, их жизнь находится вне опасности", - сказал он.

"Работа, которая была проведена в акватории Белого моря, мы к ней готовились достаточно серьезно около года", - уточнил Костюков.

"Создали соответствующие стенды, провели аттестацию людей, провели достаточно серьезный инструктаж, сделали оборудование, программы, методики, обсудили. Казалось бы, все должно быть реализовано, но, к сожалению, ситуация пошла по нештатному варианту", - сказал он.

По словам Костюкова, сейчас работает государственная комиссия по расследованию причин ЧП, в ее рамках "будут сделаны соответствующие выводы".

"Эти люди неоднократно участвовали в аналогичных, подобных работах и всегда получали положительные результаты. Но сегодня цепь трагических случайностей, неопределенностей, которые выявились, случилась, хотя по предварительному анализу мы видели и чувствовали, что они боролись за то, чтобы взять ситуацию в руки. Но, к сожалению, это сегодня не удалось", - сказал он.