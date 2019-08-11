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Пожар на территории воинской части в Северодвинске

Директор ядерного центра заявил, что жизнь пострадавших сотрудников вне опасности

По словам Валентина Костюкова, некоторым из них уже сделали операции

ТАСС, 11 августа. Жизнь троих сотрудников Российского федерального ядерного центра - Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ), пострадавших во время ЧП в Архангельской области, вне опасности, некоторые из них прооперированы. Об этом в своем выступлении на телевидении города Сарова (Нижегородская область) сообщил в воскресенье директор РФЯЦ-ВНИИЭФ Валентин Костюков. Заявление размещено в соцсетях ТРК "Канал-16".

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"Да, случилась трагедия. Взрыв унес жизни пяти наших товарищей, трое находятся на госпитализации. У них травмы средней тяжести, в основном это переломы. Части сделана операция, их жизнь находится вне опасности", - сказал он.

"Работа, которая была проведена в акватории Белого моря, мы к ней готовились достаточно серьезно около года", - уточнил Костюков.

"Создали соответствующие стенды, провели аттестацию людей, провели достаточно серьезный инструктаж, сделали оборудование, программы, методики, обсудили. Казалось бы, все должно быть реализовано, но, к сожалению, ситуация пошла по нештатному варианту", - сказал он.

По словам Костюкова, сейчас работает государственная комиссия по расследованию причин ЧП, в ее рамках "будут сделаны соответствующие выводы".

"Эти люди неоднократно участвовали в аналогичных, подобных работах и всегда получали положительные результаты. Но сегодня цепь трагических случайностей, неопределенностей, которые выявились, случилась, хотя по предварительному анализу мы видели и чувствовали, что они боролись за то, чтобы взять ситуацию в руки. Но, к сожалению, это сегодня не удалось", - сказал он.

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РоссияАрхангельская областьПожар на территории воинской части в Северодвинске
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