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Лесные пожары в России

Гидрометцентр прогнозирует четвертый и пятый класс пожарной опасности в Сибири и в ДФО

Опасность ожидается в Бурятии, Красноярском крае, Иркутской области, а также на территории Забайкалья

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Высокая пожарная опасность прогнозируется в ближайшие дни в некоторых регионах Сибири и Дальнего Востока. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"На юго-западе Сибирского федерального округа (в Эвенкии), на севере Красноярского края, в Иркутской области, на севере Бурятии и на севере Забайкальского края - четвертый и пятый класс пожарной опасности", - сказал Вильфанд.

В Забайкалье отмечается засуха, отметил он.

Постановлением губернатора Забайкальского края с 9 августа в регионе введен режим чрезвычайной ситуации в связи с возникновением сложной обстановки в агропромышленном комплексе в результате атмосферной, почвенной засухи, повлекшей гибель посевов и сенокосных угодий.

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