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СМИ: двое военных погибли во время авиашоу в Колумбии

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Двое военных погибли в результате инцидента, произошедшего во время авиашоу в колумбийском городе Медельин (столица департамента Антьокия). Об этом в воскресенье сообщает газета "Тьемпо".

По данным издания, военнослужащие сорвались с большой высоты во время исполнения части парада. В ходе воздушного дефиле они держали флаг Колумбии, который был спущен вместе с ними на тросе с вертолета. В данный момент зона проведения мероприятий закрыта, проводится расследование причин инцидента.

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