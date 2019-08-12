Тайфун "Лекима" унес на востоке Китая жизни 44 человек

ШАНХАЙ, 12 августа. /ТАСС/. Общее число погибших в результате удара девятого по счету в этом сезоне тайфуна "Лекима" на востоке Китая достигло 44 человек, еще 16 жителей пока считаются пропавшими без вести. В восточной провинции Чжэцзян, которая приняла на себя основной удар стихии, число погибших возросло с 32 до 39 человек, говорится в опубликованном в понедельник заявлении местного Штаба по борьбе с наводнениями, тайфунами и засухами.

В ночь с пятницы на субботу тайфун "Лекима" достиг побережья восточной провинции Чжэцзян в районе города Вэньлин. На тот момент сила ветра в центральной его части составляла 50 метров в секунду. Согласно последним официальным данным, жертвами удара стихии в провинции Чжэцзян стали 39 человек, еще 9 считаются пропавшими без вести, а прямой экономический ущерб оценивается на сумму порядка 24,2 млрд юаней (3,4 млрд долларов). Тайфун в той или иной степени нарушил нормальную жизнь в провинции свыше 6,6 млн человек, более 1,2 млн жителей были эвакуированы из опасных районов.

Ослабевший до тропического шторма циклон вечером 11 августа достиг побережья восточной провинции Шаньдун в районе между городами Жичжао и Циндао. Он принес с собой сильные ливни и порывы ветра до 23 метров в секунду. Тропический шторм, согласно официальным данным, унес в этой китайской провинции жизни 5 человек, 7 считаются пропавшими без вести. В той или иной степени он нарушил жизнь свыше 1,6 млн человек и нанес провинции Шаньдун ущерб на сумму более 1,4 млрд юаней (порядка 200 млн долларов).

В районе дельты реки Янцзы тайфун более чем на сутки нарушил железнодорожное сообщение, во всем регионе было отменено или задержано несколько тысяч авиарейсов. Шанхай также почувствовал на себе последствия тропического циклона. Из-за сильного ветра и ливней местные власти были вынуждены временно эвакуировать из прибрежных районов более 250 тыс. человек, более чем на сутки серьезно была нарушена работа наземного и воздушного транспорта, приостановлена работа паромным переправ.

В настоящее время эпицентр тропического шторма уже покинул пределы материка и находится в Бохайском заливе. Он продолжает движение в северном направлении со скоростью порядка 2 километров в час и постепенно теряет свою силу.