Дети в Новокузнецке подожгли одежду на пятилетней девочке

КЕМЕРОВО, 12 августа. /ТАСС/. Пятилетняя девочка получила тяжелые ожоги тела во время прогулки на улице в Новокузнецке. Предварительно установлено, что одежду на ребенке по неосторожности подожгли двое соседских детей, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области.

"7 августа текущего года в одну из городских больниц города Новокузнецка с термическими ожогами госпитализирована пятилетняя девочка. По предварительной информации, в дневное время потерпевшая с двумя подругами (11 и 9 лет) гуляла на улице. Девятилетняя девочка баловалась зажигалкой. Внезапно платье на самой младшей из детей загорелось, подруги испугались и убежали домой", - рассказали в региональном следкоме.

Девочка в горящей одежде смогла дойти до калитки своего частного дома, ее отец вызвал скорую помощь, с сильными термическими ожогами пострадавшая госпитализирована. "В настоящее время в тяжелом состоянии она находится в реанимационном отделении, врачи борются за жизнь ребенка", - добавили в ведомстве.

По данному факту следователями регионального СУ СК РФ проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела.