В Новой Москве мужчина с ножом напал на школьницу

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Неизвестный напал с ножом на ученицу 11 класса в Новой Москве, в результате девушка была госпитализирована в тяжелом состоянии. Об этом ТАСС сообщил в понедельник источник в правоохранительных органах.

"Вечером 11 августа в полицию обратилась неработающая 1979 года рождения и заявила о конфликте между ее 17-летней дочерью, ученицей 11 класса, и малознакомым мужчиной по адресу: Новая Москва, поселение Кленовское, деревня Дубовка. Прибывшими на место сотрудниками полиции девушка была обнаружена с множественными колото-резаными ранами тела и конечностей. Вертолетом санитарной авиации ее доставили в медучреждение", - сказал собеседник агентства.

По подозрению в нападении правоохранители задержали безработного мужчину 1999 года рождения, который был доставлен на допрос в Следственный комитет.

После случившегося началась доследственная проверка.

В пресс-службе главка столичной полиции ТАСС подтвердили факт задержания подозреваемого, не сообщив подробностей.