Число пострадавших от взрывов в Красноярском крае увеличилось до 33

АЧИНСК /Красноярский край/, 12 августа. /ТАСС/. Число пострадавших от взрывов боеприпасов в воинской части в Ачинском районе (Красноярский край) выросло с 31 до 33 человек. Об этом в понедельник говорится в официальном сообщении Министерства здравоохранения региона.

"Общее количество пострадавших от взрывов боеприпасов на территории военной части возле в п. Каменка Ачинского района в настоящее время составляет 33 человека", - говорится в сообщении. По данным на воскресенье, пострадал 31 человек.

В результате первой волны взрывов на складе боеприпасов в Ачинском районе пострадали 15 человек, из них один погиб на месте, шестеро были госпитализированы. В результате повторных взрывов 9 августа пострадали еще 18 человек, из них семь были госпитализированы.

В настоящий момент в Ачинской межрайонной больнице находятся три человека, в медицинских учреждения Красноярска - пятеро.

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