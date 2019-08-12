В Ростовской области в отношении начальника ИВС возбудили дело

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 августа. /ТАСС/. Начальник изолятора временного содержания (ИВС) ОМВД России по Миллеровскому району в Ростовской области подозревается в превышении должностных полномочий, следователи возбудили дело после побега арестованного из изолятора. Об этом в понедельник журналистам сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

"Возбуждено уголовное дело в отношении начальника изолятора временного содержания ОМВД России по Миллеровскому району. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий")", - говорится в сообщении.

По данным СК, начальник ИВС не организовал обыск камеры, досмотр личных вещей, личный обыск арестованного, а также разрешил последнему пользоваться средствами мобильной связи. Кроме того, он не проверил информацию о том, что арестованный готовит побег, а также о том, что у него есть ножовочное полотно по металлу.

"В результате незаконных действий начальника ИВС 9 августа года следственно-арестованный с использованием ножовочного полотна по металлу повредил решетку камеры ИВС и совершил побег из-под стражи, по факту которого ОД ОМВД России по Миллеровскому району возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 313 УК РФ ("Побег из мест лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи")", - добавили в ведомстве.

Сам арестованный был задержан на следующий день. Сейчас решается вопрос об избрании в отношении начальника ИВС меры пресечения в виде заключения под стражу.

В пресс-службе регионального управления МВД в понедельник сообщили, что сотрудник полиции отстранен от исполнения служебных обязанностей и уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям.