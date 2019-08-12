В Еврейской АО возбудили дело из-за подтопления дороги при постройке дамбы для защиты села

ТАСС, 12 августа. Уголовное дело возбудили в Еврейской АО из-за затопления дороги после возведения дамбы для защиты села Ленинское от паводка. Об этом сообщили журналистам в понедельник в областной прокуратуре.

"Обеспечено возбуждение уголовного дела по факту повреждения участка муниципальной дороги в Ленинском районе ЕАО. Установлено, что на участке автомобильной дороги в районе села Квашнино Ленинского района неустановленными лицами самоуправно проведены строительные работы по возведению дамбы. В результате преступных действий данный объект жизнеобеспечения затопило паводковой водой", - говорится в сообщении.

Движение между селами Дежнево и Квашнино с населением около 500 и 200 человек прекращено, продукты и медикаменты доставляются высокопроходимым транспортом.

"При таких обстоятельствах в действиях злоумышленников усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 215.2 УК РФ ("Приведение в негодность объектов жизнеобеспечения")", - говорится в сообщении. Дело возбудило следственное управление СК РФ по области по материалам проверки прокуратуры.

Дамбы укрепляют у семи поселений ЕАО в связи с прохождением гребня паводка. Вода зашла на территорию сельскохозяйственных полей площадью 23 тыс. га, в зоне подтопления оказались свыше 30 приусадебных участков в поселениях Ленинское, Кукелево, Дежнево и Биджан в Ленинском районе области вдоль Амура, а также семь участков дорог, но сейчас все они в проезжем состоянии. За прошедшие сутки фиксировался спад уровня воды в местных реках. Специалисты прогнозируют улучшение гидрологической обстановки в регионе.