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Площадь пожара на свалке в Ленобласти увеличилась до 300 кв. м

Изначально площадь горения на свалке в Киришском районе составляла 200 кв. м

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 августа. /ТАСС/. Площадь пожара на городской санкционированной свалке, расположенной в Киришском районе Ленинградской области, которую спасатели тушат третьи сутки, увеличилась до 300 кв. м. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в областном ГУ МЧС.

"Ликвидации пока нет. Площадь пожара увеличилась до 300 кв. м", - сказал собеседник агентства.

Сообщение о пожаре на 69-м километре автодороги Зуево - Новая Ладога поступило в 10:28 мск в субботу, 10 августа. Площадь пожара изначально составляла 200 кв. м, к 16:00 мск увеличилась до 300 кв. м, а позже снова уменьшилась до 250 кв. м. В субботу вечером также сообщалось о локализации пожара. Информация о пострадавших не поступала.

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