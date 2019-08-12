Тело девятилетнего мальчика нашли в колодце на Ставрополье

ПЯТИГОРСК, 12 августа. /ТАСС/. Следователи проводят проверку после гибели девятилетнего мальчика, тело которого нашли в колодце в Апанасенковском районе Ставропольского края, сообщило в понедельник управление СК по региону.

"Установлено, что 9 августа мальчик отправился на велосипеде на окраину села Малая Джалга, чтобы встретить коров с пастбища. Когда вечером животные вернулись самостоятельно, а ребенок дома не появился, родители обратились в правоохранительные органы", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ночью велосипед ребенка нашли возле колодца на территории заброшенного дома. Спасатели откачали воду и обнаружили на дне колодца тело мальчика.

Следователь СК осмотрел место происшествия, назначил экспертизу для установления причины смерти ребенка, опросил родственников и очевидцев.